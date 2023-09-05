Впервые с конца 2021 года: объём продаж новых легковых автомобилей в России по итогам августа превысил 100 тысяч
- Китайские внедорожники Tank 300 в московском автосалоне.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
В августе 2023 года в России было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза превысило показатели за аналогичный период 2022-го. Такие данные во вторник, 5 сентября, опубликовало аналитическое агентство «Автостат».
«Стоит отметить, что объём реализации в конце лета оказался наилучшим начиная с января прошлого года. Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел психологическую отметку в 100 тыс. единиц», — подчеркнули в организации.
Самыми продаваемыми в прошлом месяце были автомобили Lada — в общей сложности россияне приобрели 28,7 тыс. машин этого бренда. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (13,4 тыс.), Haval (11 тыс.), Geely (8,4 тыс.), Changan (6,9 тыс.), Omoda (6 тыс.) и Exeed (4,9 тыс.), корейские Kia (3,1 тыс.) и Hyundai (2,2 тыс.), а также японская Toyota (2,6 тыс.).
Всего за первые восемь месяцев текущего года россияне купили 607 тыс. новых легковых машин. Это на 41% больше, чем было в январе — августе 2022-го, когда продажи резко упали на фоне западных санкций и ухода зарубежных брендов из страны.
«Сработал эффект отложенного спроса. После ухода из России крупных автоконцернов рынок встал на паузу, а сейчас мы видим отскок от этой точки — вот продажи и пошли в рост. Конечно, автомобильная вторичка пока ещё сильна, но сегмент новых авто уже старательно отвоёвывает позиции», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
Отметим, что продажи автомобилей с пробегом по итогам августа выросли почти на 30% в годовом выражении — до 570 тыс. единиц. Причём всего с начала 2023-го в стране было продано больше 3,8 млн подержанных машин — рост более чем на 26%.
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- АГН «Москва»
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Помимо эффекта отложенного спроса, в августе россияне стали чаще решаться на покупку транспортного средства в преддверии ожидаемого повышения цен и удорожания автокредитов. Такую точку зрения в интервью RT выразил партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
Как напомнил эксперт, за последний месяц лета в России резко выросли курсы иностранных валют, а Центральный банк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Одновременно Министерство промышленности и торговли проиндексировало утилизационный сбор на автомобили, ввозимые в страну для последующей перепродажи. Для легковых машин размер платежа увеличился в среднем в 1,7—3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.
«Все эти факторы достаточно серьёзны для автомобильного рынка. Поэтому в ожидании повышения цен покупатели решили поторопиться с приобретением автомобиля. У трейдеров ещё были машины по старым ценам, и россияне этим воспользовались», — объяснил собеседник RT.
Китайское лекарство
Всего в прошлом году продажи новых автомобилей в России упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».
Впрочем, как полагают специалисты агентства, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 58% — до 990 тыс. единиц. По пессимистичному сценарию показатель вырастет только на 50%, до 940 тыс., а по оптимистичному — на 68%, до 1,05 млн, заявили в организации.
Наблюдаемое оживление рынка эксперты отчасти объясняют резким увеличением доли продаж китайских автомобилей в стране. Ещё в 2022 году автоконцерны из КНР стали уверенно занимать места ушедших из России конкурентов, а уже в 2023-м Москва вышла на первое место в мире среди покупателей легковушек у азиатской республики.
В результате если ещё год назад только 26% продаваемых в РФ авто принадлежали брендам из Китая, то в августе 2023-го показатель достиг рекордных 56%. Доля российских марок за прошедшее время снизилась с 39 до 29%, корейских — с 16 до 5%, европейских — с 10 до 5%, японских — с 8 до 4%, а американские по-прежнему занимают лишь около 1%.
«Стоит отметить, что сегодня у нас в стране есть целый пул, по сути, китайских машин, которые производятся под российскими брендами. По итогам года автопром КНР возьмёт львиную долю нашего рынка, поскольку многие виды автомобилей — целые классы — ранее не производились в России, но потребность в них чувствуется», — отметил Игорь Моржаретто.
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- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Согласно оценке специалиста, по своему качеству китайские машины не уступают корейским аналогам. При этом, как отметил Артём Деев, цены на автомобили из КНР остаются довольно демократичными по сравнению с иномарками из других регионов мира.
По последним данным «Автостата», в июле цена нового китайского автомобиля составляла в среднем 3,03 млн рублей. С начала текущего года показатель увеличился примерно на 3%. За это же время российские модели подорожали на 12% — до 1,09 млн рублей, корейские — на 17%, до 3,7 млн, японские — на 4%, до 4,65 млн, американские — на 129%, до 7,15 млн, а европейские — на 56%, до 9,41 млн.
«Сегодня автомобили из Поднебесной уже вполне соответствуют моделям мировых концернов. Учитывая их стоимость, они, без сомнений, будут оставаться для России лидерами продаж — до тех пор, пока американский и европейский автопромы не развернутся снова лицом к нашему потребителю», — подчеркнул Деев.