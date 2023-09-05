Впервые с конца 2021 года: объём продаж новых легковых автомобилей в России по итогам августа превысил 100 тысяч

В августе 2023 года россияне купили почти 110 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос почти в три раза и вернулся на досанкционный уровень. Как объясняют эксперты, рынок уверенно восстанавливается после резкого прошлогоднего спада. При этом значимую поддержку отрасли оказывает китайский автопром, уверены специалисты. Так, за последние 12 месяцев доля продаж иномарок из КНР в России выросла более чем в два раза и уже приблизилась к 60%. Кроме того, по словам аналитиков, в конце лета число желающих приобрести машину могло вырасти в преддверии ожидаемого изменения рыночных условий.

В августе 2023 года в России было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза превысило показатели за аналогичный период 2022-го. Такие данные во вторник, 5 сентября, опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

«Стоит отметить, что объём реализации в конце лета оказался наилучшим начиная с января прошлого года. Таким образом, впервые за последние 20 месяцев российский авторынок преодолел психологическую отметку в 100 тыс. единиц», — подчеркнули в организации.

Самыми продаваемыми в прошлом месяце были автомобили Lada — в общей сложности россияне приобрели 28,7 тыс. машин этого бренда. Кроме того, у населения большой популярностью сейчас пользуются китайские иномарки Chery (13,4 тыс.), Haval (11 тыс.), Geely (8,4 тыс.), Changan (6,9 тыс.), Omoda (6 тыс.) и Exeed (4,9 тыс.), корейские Kia (3,1 тыс.) и Hyundai (2,2 тыс.), а также японская Toyota (2,6 тыс.).

Всего за первые восемь месяцев текущего года россияне купили 607 тыс. новых легковых машин. Это на 41% больше, чем было в январе — августе 2022-го, когда продажи резко упали на фоне западных санкций и ухода зарубежных брендов из страны.

«Сработал эффект отложенного спроса. После ухода из России крупных автоконцернов рынок встал на паузу, а сейчас мы видим отскок от этой точки — вот продажи и пошли в рост. Конечно, автомобильная вторичка пока ещё сильна, но сегмент новых авто уже старательно отвоёвывает позиции», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Отметим, что продажи автомобилей с пробегом по итогам августа выросли почти на 30% в годовом выражении — до 570 тыс. единиц. Причём всего с начала 2023-го в стране было продано больше 3,8 млн подержанных машин — рост более чем на 26%.

Вид с квадрокоптера на стоянку новых автомобилей столичных автосалонов в районе 47-го км МКАД

АГН «Москва»

© Денис Воронин

Помимо эффекта отложенного спроса, в августе россияне стали чаще решаться на покупку транспортного средства в преддверии ожидаемого повышения цен и удорожания автокредитов. Такую точку зрения в интервью RT выразил партнёр агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Как напомнил эксперт, за последний месяц лета в России резко выросли курсы иностранных валют, а Центральный банк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Одновременно Министерство промышленности и торговли проиндексировало утилизационный сбор на автомобили, ввозимые в страну для последующей перепродажи. Для легковых машин размер платежа увеличился в среднем в 1,7—3,7 раза в зависимости от объёма двигателя.

«Все эти факторы достаточно серьёзны для автомобильного рынка. Поэтому в ожидании повышения цен покупатели решили поторопиться с приобретением автомобиля. У трейдеров ещё были машины по старым ценам, и россияне этим воспользовались», — объяснил собеседник RT.

Китайское лекарство

Всего в прошлом году продажи новых автомобилей в России упали почти в 2,5 раза. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера около 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».

Впрочем, как полагают специалисты агентства, уже в 2023-м рынок сумеет отыграть часть этих потерь. Так, согласно базовому прогнозу компании, с января по декабрь продажи легковых машин могут увеличиться на 58% — до 990 тыс. единиц. По пессимистичному сценарию показатель вырастет только на 50%, до 940 тыс., а по оптимистичному — на 68%, до 1,05 млн, заявили в организации.

Наблюдаемое оживление рынка эксперты отчасти объясняют резким увеличением доли продаж китайских автомобилей в стране. Ещё в 2022 году автоконцерны из КНР стали уверенно занимать места ушедших из России конкурентов, а уже в 2023-м Москва вышла на первое место в мире среди покупателей легковушек у азиатской республики.

В результате если ещё год назад только 26% продаваемых в РФ авто принадлежали брендам из Китая, то в августе 2023-го показатель достиг рекордных 56%. Доля российских марок за прошедшее время снизилась с 39 до 29%, корейских — с 16 до 5%, европейских — с 10 до 5%, японских — с 8 до 4%, а американские по-прежнему занимают лишь около 1%.

«Стоит отметить, что сегодня у нас в стране есть целый пул, по сути, китайских машин, которые производятся под российскими брендами. По итогам года автопром КНР возьмёт львиную долю нашего рынка, поскольку многие виды автомобилей — целые классы — ранее не производились в России, но потребность в них чувствуется», — отметил Игорь Моржаретто.

Автомобили "Москвич 3" в дилерском центре

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Согласно оценке специалиста, по своему качеству китайские машины не уступают корейским аналогам. При этом, как отметил Артём Деев, цены на автомобили из КНР остаются довольно демократичными по сравнению с иномарками из других регионов мира.

По последним данным «Автостата», в июле цена нового китайского автомобиля составляла в среднем 3,03 млн рублей. С начала текущего года показатель увеличился примерно на 3%. За это же время российские модели подорожали на 12% — до 1,09 млн рублей, корейские — на 17%, до 3,7 млн, японские — на 4%, до 4,65 млн, американские — на 129%, до 7,15 млн, а европейские — на 56%, до 9,41 млн.

«Сегодня автомобили из Поднебесной уже вполне соответствуют моделям мировых концернов. Учитывая их стоимость, они, без сомнений, будут оставаться для России лидерами продаж — до тех пор, пока американский и европейский автопромы не развернутся снова лицом к нашему потребителю», — подчеркнул Деев.