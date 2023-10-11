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Путин: Россия могла бы внести лепту в урегулирование ближневосточного конфликта

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Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако сейчас он на очень острой стадии, заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но эта острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим», — сказал он в интервью журналисту Al Ghad Амро Абдель Хамиду.

Путин отметил, что у России устойчивые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий.

Президент России призвал во что бы то ни стало избежать расширения конфликта между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем.

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