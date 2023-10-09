Удары по стратегическим целям: Израиль сообщил о серии авианалётов по объектам ХАМАС

Израильские военные заявили о поражении более 500 стратегических целей ХАМАС в секторе Газа в результате ударов с применением самолётов, боевых вертолётов и артиллерии. По данным палестинской стороны, в секторе Газа погибли уже более 400 человек, среди которых больше 90 детей. Израильские СМИ, в свою очередь, заявили о 700 погибших с начала эскалации конфликта. Между тем СБ ООН не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

В пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ) утром 9 октября сообщили, что в ходе ночной волны атак поражено более 500 стратегических целей ХАМАС.

Удары наносились с применением самолётов, боевых вертолётов и артиллерии. Среди поражённых объектов семь командных центров ХАМАС и командный центр «Исламского джихада»*, а также несколько многоэтажных зданий, в одном из которых располагалась штаб-квартира ХАМАС.

Как следует из сообщения израильских военных, за последние 20 часов они поразили более 800 целей ХАМАС в рамках четырёх волн авианалётов, в каждом из которых принимали участие 50—60 боевых самолётов.

В свою очередь, Минздрав Палестины заявил, что в результате израильских ударов в секторе Газа 436 человек погибли , а ещё 2,3 тыс. человек ранены. Уточняется, что среди погибших больше 90 детей.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, более 123 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за обострения конфликта.

Израильские СМИ сообщают о более чем 700 погибших в результате эскалации. Как пишет The Times of Israel, ещё более 100 израильтян были взяты в плен. Число раненых превышает отметку в 2,2 тыс.

Поражено более 500 объектов ХАМАС: главное за ночь о ходе палестино-израильского конфликта

Наряду с этим израильские СМИ сообщили, что на юге страны обнаружено не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля.

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль, в свою очередь, объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». Кроме того, 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны, говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Позиция ООН и участие США

СБ ООН по итогам закрытого заседания не принял никакого заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил журналистам отрицательно на вопрос о том, есть ли заявление Совбеза, сообщает РИА Новости.

Сам Небензя заявил, что призвал к прекращению огня и переходу к переговорам.

«Мой посыл был — призыв к немедленному прекращению боёв и переходу к предметным переговорам, о чём говорилось десятилетиями», — цитирует его РИА Новости.

По словам Небензи, происходящее в зоне конфликта — это «частично результат нерешённого вопроса».

Как сообщает CNN, США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа. По информации CNN, целью переброски истребителей является недопущение «агрессии Ирана» и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля.

В свою очередь, The Washington Post сообщает, что власти США ожидают от Израиля начала наземной операции в секторе Газа в течение 24—48 часов.

Россияне в зоне эскалации

Между тем посольство России в Израиле сообщило, что не располагает подтверждённой информацией о россиянах, которые могли пострадать или пропасть без вести.

«Консульский отдел посольства России в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан. Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами», — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

В свою очередь, представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле продолжает фиксировать обращения российских граждан, проживающих в секторе Газа, на случай эвакуации. При этом отмечается, что в данный момент речь об эвакуации не идёт.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.