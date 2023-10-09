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Армия Израиля ночью поразила более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе

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Армия Израиля поразила более 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа минувшей ночью.

Об этом информирует ТАСС.

«Ночью истребители и вертолёты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев.

Кроме того, ХАМАС заявило, что выпустило ракетный залп по аэропорту Бен-Гуриона.

Также сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля.

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