ХАМАС заявило, что выпустило ракетный залп по аэропорту Бен-Гуриона
Бригады «Аль-Кассам», входящие в военное крыло ХАМАС, заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, отмечается, что также было выпущено 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.
Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля.
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