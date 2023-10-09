ХАМАС заявило, что выпустило ракетный залп по аэропорту Бен-Гуриона

Бригады «Аль-Кассам», входящие в военное крыло ХАМАС, заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Об этом информирует РИА Новости. Кроме того, отмечается, что также было выпущено 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля.