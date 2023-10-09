УКГВ ООН: израильские военные уничтожили на Западном берегу 13 палестинцев
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
«С 7 по 8 октября, по состоянию на 21:00 (8 октября), 13 палестинцев, в том числе 12-летний ребёнок, были убиты израильскими силами в различных районах Западного берега», — говорится в сообщении.
Ранее в ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля.
Также сообщалось, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 413.
Позже в Jerusalem Post отметили, что не менее 260 тел нашли на месте вечеринки на юге Израиля.