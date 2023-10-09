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Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 436

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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 436, среди них 91 ребёнок.
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 436
  • © AP Photo/Adel Hana

Об этом сообщает Минздрав анклава.

«436 палестинцев погибли... Среди погибших 91 ребёнок и 61 женщина», — приводит сообщение РИА Новости.

Ещё 2271 человек получил ранение.

Ранее в ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля.

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