CNN: США отправят дополнительно 20-25 истребителей на Ближний Восток
Об этом информирует CNN.
«Скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей», — говорится в публикации.
По данным телеканала, целью переброски истребителей является недопущение «агрессии Ирана» и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля.
Когда именно истребители прибудут в регион, не уточняется.
Ранее в WP заявили, что Израиль просит США пополнить запасы ракет-перехватчиков и других боеприпасов.
Также стало известно, что США направят авианосец в восточную часть Средиземного моря из-за атаки ХАМАС.