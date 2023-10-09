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CNN: США отправят дополнительно 20-25 истребителей на Ближний Восток

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США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа.

Об этом информирует CNN.

«Скорее всего, в этот регион будет направлено около 20-25 истребителей», — говорится в публикации.

По данным телеканала, целью переброски истребителей является недопущение «агрессии Ирана» и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля.

Когда именно истребители прибудут в регион, не уточняется.

Ранее в WP заявили, что Израиль просит США пополнить запасы ракет-перехватчиков и других боеприпасов.

Также стало известно, что США направят авианосец в восточную часть Средиземного моря из-за атаки ХАМАС.

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