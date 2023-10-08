«Начало крупных военных операций»: руководство Израиля объявило о переходе страны в «состояние войны»

В Израиле введён в действие пункт основного закона, означающего официальное объявление войны. Незадолго до этого израильские военные заявили об уничтожении более 550 объектов ХАМАС в результате авиаударов по сектору Газа. По сообщениям СМИ, на севере Израиля готовится эвакуация местных жителей. В ХАМАС тем временем исключают вероятность перемирия между сторонами конфликта. Российское Минэкономразвития порекомендовало туристам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране.

В Израиле введён в действие пункт основного закона, означающего официальное объявление войны, говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

«Военно-политический кабинет... одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций», — говорится в заявлении.

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль, в свою очередь, объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи».

Вечером 8 октября израильские военные заявили, что результате авиаударов армии обороны Израиля по сектору Газа было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраи, среди поражённых объектов высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции, жилые комплексы и прочие цели.

Кроме того, по словам собеседника агентства, авиация ЦАХАЛ также нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля, в результате чего было убито несколько сотен диверсантов как в самом секторе Газа, так и на границах.

Также сообщается, что глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился начать подготовку к эвакуации населённых пунктов на севере страны, расположенных рядом с ливанской границей. Наряду с этим министр распорядился снабдить оружием и патронами жителей пунктов, расположенных недалеко от сектора Газа.

Представитель ХАМАС тем временем заявил, что о перемирии с Израилем не может быть и речи. «Оккупация (Израиля. — RT) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», — приводит РИА Новости его слова.

Также по теме ХАМАС: речь о пленных израильтянах пойдёт после завершения операции движения Речь о судьбе взятых в плен израильских военных пойдёт после завершения операции ХАМАС «Потоп Аль-Аксы». Об этом заявил представитель...

По данным израильской стороны, в результате эскалации конфликта пострадали более 2 тыс. человек. Как сообщили в Минздраве Израиля, свыше 300 человек получили тяжёлые ранения, у около 400 зафиксированы травмы средней тяжести. Ранее сообщалось о 400 погибших с израильской стороны.

В свою очередь, Минздрав Палестины заявил о 370 убитых и 2,2 тыс. раненых с начала конфликта.

Минэкономразвития России тем временем порекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки в стране, говорится в сообщении ведомства.

Туристам из России, находящимся в Израиле, в МЭР порекомендовали проявлять осторожность в перемещениях по территории страны и следить за официальными сообщениями местных властей.

Кроме того, российским туроператорам рекомендовано приостановить продвижение туристских продуктов до нормализации обстановки в Израиле.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова заявила, что на всех территориях Палестины идут бои с силовиками Израиля.

«Ситуация вблизи представительства, как и в целом на западном берегу реки Иордан, остаётся стабильно напряжённой», — приводит её слова ТАСС.

По словам Зариповой, российское представительство составляет списки российских граждан на случай эвакуации из сектора Газа, однако конкретных решений пока нет.