ХАМАС: речь о пленных израильтянах пойдёт после завершения операции движения

Речь о судьбе взятых в плен израильских военных пойдёт после завершения операции ХАМАС «Потоп Аль-Аксы». Об этом заявил представитель движения Хазем Касем.

«После завершения битвы «Потоп Аль-Аксы» пойдёт разговор о пленных израильских солдатах», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари подтвердил, что военные ХАМАС взяли в плен израильских граждан и увезли их в сектор Газа. Точное число пленников неизвестно.

В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.

В ХАМАС заявили, что о перемирии с Израилем не может быть и речи.