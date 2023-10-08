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ХАМАС: речь о пленных израильтянах пойдёт после завершения операции движения

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Речь о судьбе взятых в плен израильских военных пойдёт после завершения операции ХАМАС «Потоп Аль-Аксы». Об этом заявил представитель движения Хазем Касем.
ХАМАС: речь о пленных израильтянах пойдёт после завершения операции движения
  • AP
  • © Hatem Moussa

«После завершения битвы «Потоп Аль-Аксы» пойдёт разговор о пленных израильских солдатах», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари подтвердил, что военные ХАМАС взяли в плен израильских граждан и увезли их в сектор Газа. Точное число пленников неизвестно. 

В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.

В ХАМАС заявили, что о перемирии с Израилем не может быть и речи.

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