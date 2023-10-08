ХАМАС: речь о пленных израильтянах пойдёт после завершения операции движения
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- © Hatem Moussa
«После завершения битвы «Потоп Аль-Аксы» пойдёт разговор о пленных израильских солдатах», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари подтвердил, что военные ХАМАС взяли в плен израильских граждан и увезли их в сектор Газа. Точное число пленников неизвестно.
В свою очередь, военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.
По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.
В ХАМАС заявили, что о перемирии с Израилем не может быть и речи.