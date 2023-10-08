Узнать больше

В ХАМАС заявили, что о перемирии с Израилем не может быть и речи

Короткая ссылка
Палестинское радикальное движение ХАМАС не пойдёт на перемирие с Израилем. Об этом заявил представитель движения Хазем Касем.
В ХАМАС заявили, что о перемирии с Израилем не может быть и речи
  • AP
  • © Hatem Moussa

«Оккупация (Израиля. — RT) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить