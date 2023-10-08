В ХАМАС заявили, что о перемирии с Израилем не может быть и речи
- AP
- © Hatem Moussa
«Оккупация (Израиля. — RT) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.
По информации газеты Haaretz, число израильтян, погибших в результате конфликта с ХАМАС, составляет по меньшей мере 600 человек.