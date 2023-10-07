Армия Израиля подтвердила, что ХАМАС захватило пленных и увезло их в сектор Газа
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Слова Хагари приводит The Times of Israel.
На брифинге он также сообщил, что среди израильских солдат есть погибшие.
7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.
Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.