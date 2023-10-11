Аналитик: на Украине не заморачивались, кто у них покупает оружие и технику

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок.

«Те запасы, которые были у США, фактически иссякли. То же самое в Европе. Когда Столтенберг говорит о том, что нужно организовать постоянные поставки, это означает только одно — что нужно наладить где-то производство боеприпасов. Это налаживание займёт от полутора до трёх лет. Это очередное «кукареку» Столтенберга в условиях, когда давать уже Украине нечего», — подчеркнул эксперт.

Аналитик также отметил, что вооружение и техника уходили с Украины на Ближний Восток, в том числе в ХАМАС и во многие другие организации.

«Потому что на Украине не заморачивались, кто у них покупает, никогда не было строгого контроля за поставками вооружений и военной техники. Поэтому те, кто сейчас будет воевать на Ближнем Востоке — а там конфликт не ограничен Израилем и ХАМАС, — там активно будут участвовать другие группировки, которые во многом живут за счёт украинского вооружения», — пояснил специалист.

По его мнению, в обход санкций ООН никто больше вооружения туда не поставлял.

«А украинцы прославились тем, что они просто разворовывали то, что есть, откровенно воровали, а во-вторых, не заморачивались с международными обязательствами. Получается парадокс: воевать Украине нечем, а всё равно то, что там есть, утекает на Ближний Восток», — заключил собеседник RT.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо наладить постоянный поток оружия на Украину.

По его словам, Запад не наблюдает признаков окончания конфликта, поэтому ВСУ должны получать оружие «постоянно и непрерывно». Кроме того, генсек заявил о необходимости «создать долгосрочные условия, чтобы гарантировать, что история не повторится».