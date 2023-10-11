Столтенберг: НАТО необходимо наладить постоянный поток оружия на Украину
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Об этом он сказал в ходе открытия заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину на уровне министров обороны.
По его словам, Запад не наблюдает признаков окончания конфликта, поэтому ВСУ должны получать оружие «постоянно и непрерывно». Кроме того, генсек заявил о необходимости «создать долгосрочные условия, чтобы гарантировать, что история не повторится».
«Поэтому все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом НАТО», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Ранее он заявил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине.