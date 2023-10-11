Столтенберг: НАТО необходимо наладить постоянный поток оружия на Украину

Страны Североатлантического альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал в ходе открытия заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину на уровне министров обороны.

По его словам, Запад не наблюдает признаков окончания конфликта, поэтому ВСУ должны получать оружие «постоянно и непрерывно». Кроме того, генсек заявил о необходимости «создать долгосрочные условия, чтобы гарантировать, что история не повторится».

«Поэтому все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом НАТО», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее он заявил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине.