Генсек Столтенберг: НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

Страны Североатлантического альянса намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом Столтенберг сказал в ходе брифинга с участием Владимира Зеленского перед началом заседания контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг считает, что украинская безопасность является безопасностью НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Брюссель, где состоится встреча в формате «Рамштайн».