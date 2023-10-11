Генсек Столтенберг: НАТО продолжит оказывать поддержку Украине
- AP
- © Pavel Golovkin
Об этом Столтенберг сказал в ходе брифинга с участием Владимира Зеленского перед началом заседания контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.
«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине», — цитирует его ТАСС.
Столтенберг считает, что украинская безопасность является безопасностью НАТО.
Ранее сообщалось, что Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Брюссель, где состоится встреча в формате «Рамштайн».