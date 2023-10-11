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Генсек Столтенберг: НАТО продолжит оказывать поддержку Украине

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Страны Североатлантического альянса намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек Столтенберг: НАТО продолжит оказывать поддержку Украине
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Об этом Столтенберг сказал в ходе брифинга с участием Владимира Зеленского перед началом заседания контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг считает, что украинская безопасность является безопасностью НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Брюссель, где состоится встреча в формате «Рамштайн».

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