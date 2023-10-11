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Зеленский прибыл в Брюссель с необъявленным визитом

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Владимир Зеленский с необъявленным визитом прибыл в Брюссель, где 11 октября состоится встреча в формате «Рамштайн».
Зеленский прибыл в Брюссель с необъявленным визитом
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Брюссель, Бельгия. Визит в штаб-квартиру НАТО», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что в ходе визита у него запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.

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