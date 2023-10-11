Зеленский прибыл в Брюссель с необъявленным визитом
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Брюссель, Бельгия. Визит в штаб-квартиру НАТО», — говорится в публикации.
Зеленский отметил, что в ходе визита у него запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.