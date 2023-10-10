G4Media: в Румынии отменили выступление Зеленского
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Об этом говорится в публикации портала G4Media со ссылкой на источники в парламенте.
Отмечается, что ранее Зеленский в ходе всех поездок за границу выступал с заявлениями перед парламентами государств.
«Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского не состоится», — написал автор статьи.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный чиновник в Польше во время его визита в страну.