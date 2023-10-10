G4Media: в Румынии отменили выступление Зеленского

Парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.

Об этом говорится в публикации портала G4Media со ссылкой на источники в парламенте.

Отмечается, что ранее Зеленский в ходе всех поездок за границу выступал с заявлениями перед парламентами государств.

«Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского не состоится», — написал автор статьи.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный чиновник в Польше во время его визита в страну.