Бывший аналитик ЦРУ: приехавшего в Польшу Зеленского не встретил ни один чиновник
- AP
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, после того как Зеленский побывал в парламенте Канады, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один высокопоставленный чиновник.
Он добавил, что отношения между Киевом и Варшавой в данный момент плохие.
2 октября глава польского МИД Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat выразил уверенность, что нормализация отношений между Польшей и Украиной требует от сторон «титанических усилий».