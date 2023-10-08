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Бывший аналитик ЦРУ: приехавшего в Польшу Зеленского не встретил ни один чиновник

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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского не встретил ни один высокопоставленный чиновник в Польше во время его визита в страну.
Бывший аналитик ЦРУ: приехавшего в Польшу Зеленского не встретил ни один чиновник
  • AP
  • © Manu Fernandez

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам Джонсона, после того как Зеленский побывал в парламенте Канады, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что отношения между Киевом и Варшавой в данный момент плохие.

2 октября глава польского МИД Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat выразил уверенность, что нормализация отношений между Польшей и Украиной требует от сторон «титанических усилий».

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