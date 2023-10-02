МИД Польши: улучшение отношений Варшавы и Киева требует титанических усилий

Глава польского МИД Збигнев Рау выразил уверенность, что нормализация отношений между Польшей и Украиной требует от сторон «титанических усилий».

Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.

«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия», — цитирует его РИА Новости.

Рау подчеркнул, что не будет подсказывать Киеву, что необходимо делать для улучшения двусторонних отношений.

По его словам, Украина самостоятельно найдёт решение, если проявит достаточно желания.

Польский министр добавил, что отношения Киева и Варшавы к настоящему моменту вступают в период спада.

Ранее посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Польша получила от украинской стороны приглашение приехать в Киев на форум военной индустрии, однако не приняла его.