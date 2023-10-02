Посол Украины: Польша не приняла приглашение посетить военный форум в Киеве
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Об этом он сказал в эфире телеканала TVN24.
«Мы пригласили все дружественные нам страны. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», — рассказал Зварыч.
Посол подчеркнул, что решение об участии в форуме принимает приглашённая сторона.
Он призвал не обвинять Украину в том, что Польши не было на этом форуме, посколько это было суверенным решением Варшавы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.