Посол Украины: Польша не приняла приглашение посетить военный форум в Киеве

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Польша получила от украинской стороны приглашение приехать в Киев на форум военной индустрии, однако не приняла его.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVN24.

«Мы пригласили все дружественные нам страны. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», — рассказал Зварыч.

Посол подчеркнул, что решение об участии в форуме принимает приглашённая сторона.

Он призвал не обвинять Украину в том, что Польши не было на этом форуме, посколько это было суверенным решением Варшавы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского быть благодарным за то, что республика приютила миллионы украинских граждан.