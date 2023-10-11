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Посол Палестины в России обвинил Израиль в попытке уничтожить в Газе всё и всех

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Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в интервью корреспонденту RT Arabic Халеду аль-Джаббури на полях Российской энергетической недели заявил о попытке Израиля «уничтожить всех жителей Газы, где проживают более 2 млн граждан».
Посол Палестины в России обвинил Израиль в попытке уничтожить в Газе всё и всех
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Дипломат подчеркнул, что представители ХАМАС составляют лишь 1—2% от всех жителей Газы, однако именно мирное население платит высокую цену за эскалацию, в том числе лишаясь воды, электричества и топлива.

«[Израиль] считает себя самым демократическим государством Ближнего Востока. Но оно же убивает и уничтожает всё и всех подряд», — сказал Нофаль.

Житель сектора Газа рассказал RT, что в секторе Газа электричества нет, а топлива осталось мало.

В Минздраве Газы ранее заявили о гибели 1,1 тыс человек от обстрелов со стороны Израиля.

Накануне армия Израиля сообщила, что ведёт массированный удар по целям ХАМАС в анклаве.

11 октября ЦАХАЛ заявил, что нанёс удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.

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