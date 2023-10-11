Местный житель рассказал RT, что сейчас происходит в секторе Газа
- AP
- © Fatima Shbair
Собеседник отметил, что мирным людям страшно: на их дома падают израильские ракеты. Более 200 тыс. человек уже покинули свои дома, а гуманитарный коридор в Египет закрыт.
Он уверен, что ситуация будет ухудшаться: больше 5 тыс. человек ранены, в больницах нет мест, заканчиваются медикаменты, не хватает медперсонала.
На вопрос, бьёт ли Израиль по жилым домам, палестинец ответил утвердительно.
«Бьют по жилым домам. Не бьют по инфраструктурам ХАМАС и других группировок, а по жилым домам бьют», — сказал он RT.
По мнению собеседника, вероятно, что это «оказание давления на людей».
В Минздраве Газы ранее заявили о гибели 1100 человек от обстрелов со стороны Израиля.
Накануне армия Израиля сообщила, что ведёт массированный удар по целям ХАМАС в секторе Газа.
11 октября ЦАХАЛ заявил, что нанёс удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.