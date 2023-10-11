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Местный житель рассказал RT, что сейчас происходит в секторе Газа

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Житель сектора Газа рассказал RT, что сейчас происходит в анклаве. По его словам, электричества нет, а топлива осталось мало. Телефоны пока заряжают от генераторов, но и те без горючего скоро отключатся. Неясно, что будет с водой, так как её качают насосы.
Местный житель рассказал RT, что сейчас происходит в секторе Газа
  • AP
  • © Fatima Shbair

Собеседник отметил, что мирным людям страшно: на их дома падают израильские ракеты. Более 200 тыс. человек уже покинули свои дома, а гуманитарный коридор в Египет закрыт.

Он уверен, что ситуация будет ухудшаться: больше 5 тыс. человек ранены, в больницах нет мест, заканчиваются медикаменты, не хватает медперсонала.

На вопрос, бьёт ли Израиль по жилым домам, палестинец ответил утвердительно.

«Бьют по жилым домам. Не бьют по инфраструктурам ХАМАС и других группировок, а по жилым домам бьют», — сказал он RT.

По мнению собеседника, вероятно, что это «оказание давления на людей».

В Минздраве Газы ранее заявили о гибели 1100 человек от обстрелов со стороны Израиля.

Накануне армия Израиля сообщила, что ведёт массированный удар по целям ХАМАС в секторе Газа.

11 октября ЦАХАЛ заявил, что нанёс удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.

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