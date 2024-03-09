«Без России никакие переговоры невозможны»: как Киев продолжает отвергать мирные инициативы с участием Москвы

Зеленский выступил против проведения мирного саммита с участием России, предложенного турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, Киев хочет получить «справедливый мир», условия которого должны быть сформулированы без участия РФ. Ранее глава украинской администрации Андрей Ермак заявил, что под справедливым миром в Киеве понимают урегулирование на основе так называемой украинской формулы мира. Россия неоднократно называла инициативу киевских властей оторванной от реальности и неприемлемой для Москвы. Зеленский фактически саботирует любые мирные инициативы, кроме псевдоформатов, поддерживаемых его западными спонсорами, подчёркивают политологи.

Владимир Зеленский выступил против предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России. Об этом он заявил на совместном брифинге с турецким лидером после встречи в Стамбуле.

В рамках пресс-конференции Эрдоган сообщил о готовности Анкары провести мирный саммит с участием России и Украины, однако Зеленского такой сценарий не устроил.

«Мы не видим представителей России на таком саммите... Мы хотим получить результат: справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — приводит слова главы киевского режима издание «СТРАНА.ua».

«Справедливый мир»

Отказываясь от участия в переговорах с Россией на площадке третьих стран, Киев одновременно развивает активность по проведению так называемого глобального саммита мира в Швейцарии. Находясь с визитом в этой стране 15 января, Зеленский намекнул, что Россия на эту встречу приглашена не будет.

Владимир Зеленский в ЕС

Gettyimages.ru

© Omar Havana

«Мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем», — приводит его слова украинская «Европейская правда».

Вместе с тем Зеленский заявил, что хотел бы видеть на этом саммите представителей стран Глобального Юга, поскольку для Киева «очень важно показать, что весь мир — против агрессии России и весь мир — за то, чтобы был справедливый мир».

Позднее, 25 февраля, выступая на конференции «Украина. Год 2024», глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что на «первый инаугурационный саммит» в Швейцарии были разосланы приглашения 106 странам. Однако точную дату проведения конференции он не назвал, ограничившись формулировкой «в ближайшее время». Тем не менее, по словам Ермака, на этом мероприятии якобы будет разработан некий план урегулирования конфликта на основе украинской «формулы мира», который затем представят российской стороне.

«На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан... без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь... может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план», — цитирует Ермака «Европейская правда».

Глава администрации Зеленского добавил, что суть «справедливого мира» в понимании Киева «изложена в нашей «формуле мира».

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Напомним, так называемую формулу мира Зеленский представил в 2022 году, выступая по видеосвязи на саммите G20. Эта формула состоит из десяти пунктов, в которые в том числе входят прекращение боевых действий, вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года. При этом в документе нет ни слова о введении режима прекращения огня или проведении прямых переговоров с Россией.

В Москве ранее неоднократно отмечали, что эта формула представляет собой «набор оторванных от реалий ультимативных требований» к России и не является планом мирного урегулирования ситуации. Комментируя активность Киева в вопросе продвижения его «формулы мира», в Кремле акцентировали внимание на том, что какие-либо обсуждения мирного урегулирования без участия России бесперспективны.

«По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть (направлен. — RT) на достижение конкретного результата по очевидной и простой причине: мы там не участвуем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в феврале на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», заявил, что украинская «формула мира» является пустышкой, на которую Запад фактически обманом собирает представителей нейтральных стран.

«Когда заманивают страны Глобального Юга и Глобального Востока на сходки, которые организуются для продвижения этой «формулы мира», им говорят: «Ну, хорошо, мы понимаем, что вам не нравится это, понимаем, что вы говорите, что без России бессмысленно что-либо обсуждать, но вы просто поддержите продовольственную безопасность, подпишитесь под одним пунктом». То есть это напёрсточники», — подчеркнул глава российской дипломатии.

«Никаких предпосылок»

Владимир Зеленский хочет определять, как будут проходить переговоры по урегулированию ситуации на Украине, чтобы лавры миротворца по итогу достались ему, сказал доктор политических наук Андрей Манойло в беседе с RT.

«Зеленский очень хочет быть центральной фигурой, организовывающей сам переговорный процесс, потому что это позволит ему как-то сохранить лицо при полном военном разгроме Украины. Если это будет делать Эрдоган, то лавры достанутся ему. Кроме того, Эрдоган или другой формально нейтральный модератор будет существенно ограничивать намерения Зеленского внести определённые пункты в эти переговоры», — сказал политолог.

Министерство иностранных дел России

globallookpress.com

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Проведение конференций по «формуле мира» Зеленский рассматривает как возможность создать видимость успешной дипломатической работы на фоне остальных своих провалов. Кроме того, курсируя по миру со своей «формулой», Зеленский пытается самоутвердиться и поставить себя на один уровень с другими мировыми лидерами, добавил Андрей Манойло.

«Зеленский из полностью прогоревшего и обесценившегося политика хочет стать этаким Нельсоном Манделой — лидером мирового уровня, который организовывает саммиты то в Женеве, то на другом континенте. Это конъюнктурное, личное желание Зеленского. Поэтому инициатива Эрдогана его и не устраивает», — подчеркнул собеседник RT.

С другой стороны, не стоит забывать, что киевский режим должен получать одобрение на любые сторонние мирные инициативы от своих кураторов в Лондоне и Вашингтоне, отметил Манойло.

«Зеленский и его администрация несамостоятельны и полностью зависимы от Вашингтона. Инициативу они могут проявлять лишь в очень ограниченных рамках. Согласиться на какие-либо инициативы Эрдогана эти люди могут, только получив распоряжение из Вашингтона или Лондона. Видимо, такого рода распоряжений ещё нет, поэтому они и топчутся на одном месте», — пояснил аналитик.

При этом сама «формула» Зеленского составлена таким образом, что заведомо исключает двусторонний переговорный процесс с Россией на её основе, подчеркнул Манойло.

«Эта «формула» априори неприемлема для России. Следовательно, когда выдвигаются такие заведомо неприемлемые вещи, они выдвигаются не для того, чтобы начать переговорный процесс, а с целью создать иллюзию, что украинская сторона к этому процессу стремится, а Россия её якобы игнорирует. Это формула не для переговоров, не для завершения конфликта — это пиар «Студии Квартал-95», — констатировал эксперт.

Все пути, направленные на мирное урегулирование кризиса, на данный момент являются тупиковыми, так как на другом их конце находятся Зеленский и его администрация. Это уже осознали в МИД России, теперь должен осознать Эрдоган и другие потенциальные посредники, полагает Андрей Манойло.

В свою очередь, доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль считает, что Зеленский и его окружение предпринимают максимальные усилия для того, чтобы переговорный процесс невозможно было реализовать.

«Зеленский на протяжении всего периода СВО делает всё возможное, чтобы такие переговоры не состоялись. На первых переговорах в Стамбуле почти удалось достичь договорённостей, однако Киев прекратил их по указанию из Лондона. С тех пор он продвигает свою «формулу мира». Однако без участия России никакие переговоры невозможны, они бесперспективны», — подчеркнул эксперт.

В Москве неоднократно отмечали, что в отсутствие переговорного трека российская сторона будет добиваться своих целей военными методами, напомнил Штоль.

«Есть определённые военные задачи, реализация которых продолжается, продолжается освобождение Донбасса. Ни о какой «формуле мира», которая фактически предусматривает капитуляцию РФ, и речи идти не может. Но в Киеве и на Западе воспалённые умы продолжают придумывать форматы, которые вписываются в их стремление одержать военную победу над РФ. Однако сейчас они сталкиваются с ещё большими проблемами — уже внутри самой западной группы разгораются противоречия. Поэтому никаких предпосылок для того, чтобы Москва согласилась на такие неприемлемые условия, нет», — заключил собеседник RT.