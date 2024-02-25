Ермак допустил участие России в саммите по «формуле мира» Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил приглашение России на второй саммит по украинской «формуле мира».

По его словам, на сегодняшний день готовится первая конференция, которая пройдёт «в ближайшее время», однако точной даты он не назвал, передаёт ТАСС.

Ермак добавил, что на мероприятии обсудят некий план урегулирования конфликта, основанный на украинской «формуле мира». Работа над ним продолжится и после окончания встречи, а потом состоится второй саммит, куда могут пригласить Россию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал пустышкой «формулу мира» Зеленского.