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Лавров назвал пустышкой «формулу мира» Зеленского

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что «формула мира», предложенная Владимиром Зеленским, является не более чем пустышкой.

Об этом дипломат сказал в ходе научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

«То, что это пустышка и просто как минимум неумная инициатива, — это всем понятно», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что перспективы на успех формулы Зеленского по урегулированию конфликта вокруг Украины равны нулю.

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