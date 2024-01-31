Лавров: «формула Зеленского» представляет собой ультиматум для России
- РИА Новости
В рамках российского председательства на встрече шерп и сушерп БРИКС он отметил, что США и их партнёры навязывают эту формулу как единственный вариант урегулирования.
«То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум России, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех», — добавил министр.
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что «формула мира Зеленского» препятствует разумным предложениям Китая, Бразилии и стран Африки по Украине.