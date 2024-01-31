Лавров: «формула Зеленского» представляет собой ультиматум для России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.

В рамках российского председательства на встрече шерп и сушерп БРИКС он отметил, что США и их партнёры навязывают эту формулу как единственный вариант урегулирования.

«То, что этот вариант представляет собой ни что иное, как ультиматум России, что он просто невыполним и не делает чести тем, кто себя пытается представить внешнеполитическими деятелями и эффективными менеджерами, очевидно для всех», — добавил министр.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что «формула мира Зеленского» препятствует разумным предложениям Китая, Бразилии и стран Африки по Украине.