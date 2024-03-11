«Белый флаг»: прислушается ли Запад к призывам начать мирное урегулирование на Украине

Говоря о мирном урегулировании на Украине, Папа Римский Франциск в первую очередь обращался к Западу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Москва, со своей стороны, никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, не называя напрямую Украину или Запад, Папа Римский обратился с призывом «проявить мужество и пойти на переговоры». При этом в своей речи он использовал метафору о белом флаге, что вызвало крайне негативную реакцию украинской стороны. По мнению политологов, Запад не готов прислушиваться к словам о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, даже когда они исходят от Ватикана.

Говоря о мирном урегулировании на Украине, Папа Римский Франциск обращался к Западу, который использует эту страну как инструмент для достижения своих целей, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я это вижу так: Папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала дипломат в общении с журналистами.

При этом Захарова напомнила, что Россия, со своей стороны, никогда не блокировала переговоры с Украиной.

Оговорка Франциска

Напомним, 8 марта в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников.

«Слово «переговоры» — смелое. Когда ты понимаешь, что повержен, что дела плохи, необходимо найти смелость (начать. — RT) переговоры», — сказал понтифик.

По его словам, сегодня многие страны предлагают выступить посредником в переговорном процессе между конфликтующими сторонами и для сохранения жизней не стоит стыдиться вести переговоры. При этом Франциск в своём ответе повторил использованный журналисткой термин «белый флаг», призывая избежать худшего сценария и новых человеческих жертв.

Однако упоминание «белого флага» вызвало неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях, особенно на Украине: там оно было интерпретировано как призыв к капитуляции Киева. Украинские политики раскритиковали понтифика за его позицию, а в соцсети Х украинцы и сочувствующие им стали распространять жестокие карикатуры на Папу Римского.

В ответ Ватикан поспешил распространить заявление, в котором пояснялись слова понтифика и то, что он призывал к диалогу, а не к капитуляции.

«Папа (Римский Франциск. — RT) использовал термин «белый флаг», подхватив предложенный интервьюером образ, чтобы обозначить прекращение военных действий, перемирие, достигаемое благодаря смелости (вступить в. — RT) переговоры. В других частях интервью, говоря об иной конфликтной ситуации, но подразумевая любые войны, Папа заявил чётко: «(Начать. — RT) переговоры — не значит сдаться», — приводит новостной портал Ватикана слова Маттео Бруни, директора пресс-службы Святого Престола.

Однако, несмотря на разъяснение Ватикана, Киев продолжил критику главы католической церкви. 10 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать никакой флаг, кроме своего. «Наш флаг — сине-жёлтый... Мы никогда не поднимем иных флагов», — написал Кулеба в соцсети X.

Дмитрий Кулеба

AP

© Efrem Lukatsky

При этом, комментируя слова понтифика, Кулеба добавил: «Если говорить о белом флаге, то, что Ватикан придерживается такой стратегии, нам известно (ещё. — RT) с первой половины ХХ века». Глава МИД Украины не пояснил, что он имел в виду, но призвал Святой Престол не повторять исторические ошибки.

В свою очередь, Мария Захарова с сарказмом прокомментировала слова Кулебы об «иных флагах» на Украине: «Врёт как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — написала она в своём Telegram-канале.

Миссия Ватикана

Святой Престол и ранее пытался принять участие в урегулировании ситуации на Украине. О миротворческой миссии Ватикана Папа Римский сообщил ещё в конце апреля 2023 года, но подробностей не привёл.

При этом и в Киеве, и в Москве тогда заявили, что ничего не знают об этой инициативе. Тем не менее в Ватикане поспешили уточнить, что это не является опровержением намерений Святого Престола.

После этого в начале мая Папа принял у себя Владимира Зеленского. Тогда многие СМИ отметили, что глава киевского режима грубо нарушил этикет во время встречи с понтификом: он первым зашел в кабинет, вместо того чтобы пропустить Франциска вперёд. Кроме того, Зеленский уселся в кресло в тот момент, когда понтифик ещё стоял. Вдобавок лидер киевского режима продолжал сидеть в кресле даже в тот момент, когда с ним захотел обменяться рукопожатием один из советников Франциска. Не обошли стороной журналисты и поведение киевского гостя во время общения с понтификом. По их словам, Зеленский вёл себя неприлично в разговоре с Папой Римским, указывая на его неправоту и постоянно поправляя.

Несмотря на это, в июне Ватикан сообщил, что направил в Киев в качестве посланника Папы Римского кардинала Маттео Дзуппи для поиска путей по урегулированию украинского кризиса.

Впоследствии кардинал посетил Москву, где с ним встретился помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также принял Патриарх Кирилл.

При этом, как отметили в МИД России, проблема мирного урегулирования конфликта на Украине заключается не в недостатке международных посредников и планов, а в позиции Киева, который фактически выдвинул Москве ультиматум с заведомо нереалистичными требованиями.

Позиция гуманизма

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в разговоре с RT напомнил, что миротворческая деятельность — давняя вотчина Ватикана, а заявление Франциска было направлено и Киеву, и Западу.

«Понтифик свои заявления строит так, как будто обращается ко всему человечеству, выступая с позиции гуманизма. Это примирительные слова служителя церкви, призыв к переговорам, которыми рано или поздно заканчивается любой конфликт», — отметил эксперт.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Однако подогреваемый Западом киевский режим к гуманизму и проповедям Папы Римского не готов, считает Вадим Козюлин.

«У Киева летом прошлого года были завышенные ожидания от того, в какую сторону может пойти этот конфликт. Кроме того, украинцев постоянно подогревают на Западе заявлениями о поддержке до полной победы. Остановиться им уже не так просто, и сесть за стол переговоров после всего сделанного и сказанного Киев уже не может. К примеру, что им делать с запретом на переговоры, который они сами приняли на законодательном уровне? Украинцы, подстёгиваемые Западом, сами себя загнали в ловушку и теперь не знают, как из неё выбраться. Поэтому в Киеве столь болезненно реагируют на сигналы, которые посылают в том числе и из Ватикана», — сказал собеседник RT.

Как отметил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Папа Римский определённо обращался именно к Западу.

«Понтифик ведь давал своё интервью не какому-то украинскому изданию — тогда можно было бы предположить, что заявление адресуется Украине. Но Папа Римский общался с европейским, швейцарским СМИ. И это неслучайно, потому что швейцарцы сейчас носятся с идеей провести саммит по так называемой формуле мира по Украине. Как известно, это мероприятие предполагается без участия России и с определённой заранее повесткой дня. Безусловно, понтифику об этом известно», — пояснил политолог.

Ватикан — это не просто место с туристических открыток, а участник международных отношений, добавил Владимир Оленченко.

«Можно расценить это как сигнал Западу о том, что пора снять всякие ограничения на переговоры. Кроме того, их надо сделать широкими и допустить до них независимых посредников, а не проводить всё это под эгидой США и на основе украинской «формулы мира», — полагает эксперт.

Однако пока Запад не демонстрирует каких-либо признаков того, что готов перестать использовать Украину как инструмент реализации своих планов и амбиций, считает Владимир Оленченко.

«Прислушаются ли к Папе Римскому? Сомнительно, и в данной ситуации сам понтифик должен отдавать себе в этом отчёт. Но сейчас он снимает с себя ответственность за будущую неудачу переговоров под эгидой Запада без участия России и за то, что к нему не захотели прислушаться», — резюмировал собеседник RT.