Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг
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«Наш флаг — сине-жёлтый. Под ним мы живём, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги», — написал он в Х.
Глава украинской дипломатии выразил благодарность Папе Римскому за молитвы за мир и призвал его поддерживать Украину и её народ.
Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова Папы Римского Франциска о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.