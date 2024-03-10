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Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Папы Римского Франциска поднять белый флаг, заявил, что Киев не станет этого делать.
Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг
  • Gettyimages.ru

«Наш флаг — сине-жёлтый. Под ним мы живём, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги», — написал он в Х.

Глава украинской дипломатии выразил благодарность Папе Римскому за молитвы за мир и призвал его поддерживать Украину и её народ.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова Папы Римского Франциска о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

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