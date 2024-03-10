Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Папы Римского Франциска поднять белый флаг, заявил, что Киев не станет этого делать.

«Наш флаг — сине-жёлтый. Под ним мы живём, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги», — написал он в Х.

Глава украинской дипломатии выразил благодарность Папе Римскому за молитвы за мир и призвал его поддерживать Украину и её народ.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова Папы Римского Франциска о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.