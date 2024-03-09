Папа Римский заявил, что проигрывающая сторона на Украине должна признать это
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«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры... Смелость — не довести страну до самоубийства», — цитирует его РИА Новости.
Понтифик подчеркнул, что, когда дела идут не так, нужно иметь смелость вести диалог.
«Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — добавил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.
Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи турецкого лидера.