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Папа Римский заявил, что проигрывающая сторона на Украине должна признать это

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Проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь храбрость признать это и пойти на переговоры, заявил Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI.
Папа Римский заявил, что проигрывающая сторона на Украине должна признать это
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры... Смелость — не довести страну до самоубийства», — цитирует его РИА Новости.

Понтифик подчеркнул, что, когда дела идут не так, нужно иметь смелость вести диалог.

«Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.

Владимир Зеленский заявил, что выступает против идеи турецкого лидера.

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