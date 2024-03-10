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Представитель Ватикана объяснил слова Папы Римского о белом флаге для Украины

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Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова Папы Римского Франциска о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.
Представитель Ватикана объяснил слова Папы Римского о белом флаге для Украины
  • Gettyimages.ru

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

«Папа Римский использовал символ белого флага, предложенного интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря переговорам», — приводит слова Бруни издание Vatican News.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.

Владимир Зеленский заявил, что выступает против участия России в данном мероприятии.

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