Представитель Ватикана объяснил слова Папы Римского о белом флаге для Украины
- Gettyimages.ru
Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.
«Папа Римский использовал символ белого флага, предложенного интервьюером, чтобы обозначить прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря переговорам», — приводит слова Бруни издание Vatican News.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова принять мирный саммит с участием России и Украины.
Владимир Зеленский заявил, что выступает против участия России в данном мероприятии.