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Захарова с сарказмом ответила на отказ Кулебы от предложения Папы Римского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично прокомментировала отказ главы украинского внешнеполитического ведомства от предложения Папы Римского Франциска по конфликту.
Захарова с сарказмом ответила на отказ Кулебы от предложения Папы Римского
  • РИА Новости

Кулеба напомнил понтифику, что флаг Украины — жёлто-голубой и в стране никогда не поднимут никаких других.

«Врёт как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — написала она в Telegram.

Ранее Папа Римский Франциск сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

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