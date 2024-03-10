Захарова с сарказмом ответила на отказ Кулебы от предложения Папы Римского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова саркастично прокомментировала отказ главы украинского внешнеполитического ведомства от предложения Папы Римского Франциска по конфликту.

Кулеба напомнил понтифику, что флаг Украины — жёлто-голубой и в стране никогда не поднимут никаких других.

«Врёт как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — написала она в Telegram.

Ранее Папа Римский Франциск сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.