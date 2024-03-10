Захарова с сарказмом ответила на отказ Кулебы от предложения Папы Римского
- РИА Новости
Кулеба напомнил понтифику, что флаг Украины — жёлто-голубой и в стране никогда не поднимут никаких других.
«Врёт как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — написала она в Telegram.
Ранее Папа Римский Франциск сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.