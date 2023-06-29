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Патриарх Кирилл провёл встречу с посланником Папы Римского Дзуппи

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл встречу с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
Патриарх Кирилл провёл встречу с посланником Папы Римского Дзуппи
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», — приводит РИА Новости его слова.

Патриарх назвал важным объединение всех сил мира для предотвращения крупного вооружённого конфликта.

«Папа Римский очень хотел, чтобы я встретился с патриархом Кириллом, чтобы узнать его мнение о ситуации, в которой мы находимся, и возможной встрече с ним», — сказал Дзуппи.

Ранее стало известно, что помощник президента России Юрий Ушаков обсудил с Дзуппи гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине.

Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Экс-сотрудник Госдепа США Энн Райт в интервью il Fatto Quotidiano посоветовала Зеленскому прислушаться к Папе Римскому Франциску в вопросе урегулирования конфликта.

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