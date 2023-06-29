Патриарх Кирилл провёл встречу с посланником Папы Римского Дзуппи
- РИА Новости
- © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», — приводит РИА Новости его слова.
Патриарх назвал важным объединение всех сил мира для предотвращения крупного вооружённого конфликта.
«Папа Римский очень хотел, чтобы я встретился с патриархом Кириллом, чтобы узнать его мнение о ситуации, в которой мы находимся, и возможной встрече с ним», — сказал Дзуппи.
Ранее стало известно, что помощник президента России Юрий Ушаков обсудил с Дзуппи гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине.
Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Экс-сотрудник Госдепа США Энн Райт в интервью il Fatto Quotidiano посоветовала Зеленскому прислушаться к Папе Римскому Франциску в вопросе урегулирования конфликта.