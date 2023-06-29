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Песков: Ушаков и посланник Папы Римского обсудили гуманитарные вопросы в контексте СВО

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Помощник президента России Юрий Ушаков в ходе встречи с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи обсудил гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине.
Песков: Ушаков и посланник Папы Римского обсудили гуманитарные вопросы в контексте СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Речь шла об обмене мнениями и информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел», — сказал представитель Кремля.

По его словам, каких-то конкретных договорённостей нет, но при необходимости диалог будет продолжен.

Встреча состоялась 28 июня.

Ранее в Ватикане сообщили, что посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 28—29 июня посетит Москву.

Также стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником.

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