Песков: Ушаков и посланник Папы Римского обсудили гуманитарные вопросы в контексте СВО
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Речь шла об обмене мнениями и информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел», — сказал представитель Кремля.
По его словам, каких-то конкретных договорённостей нет, но при необходимости диалог будет продолжен.
Встреча состоялась 28 июня.
Ранее в Ватикане сообщили, что посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 28—29 июня посетит Москву.
Также стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с папским посланником.