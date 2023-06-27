В Ватикане анонсировали визит посланника Папы Римского в Москву 28 июня
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«28 и 29 июня 2023 года Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископальной конференции, в сопровождении чиновника Государственного секретариата посетит Москву в качестве посланника Папы Франциска», — говорится в сообщении пресс-службы печати Святого престола.
Целью визита в Ватикане назвали поощрение жестов человечности, которые могут помочь разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения мира.
Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Экс-сотрудник Госдепа США Энн Райт в интервью il Fatto Quotidiano посоветовала Зеленскому прислушаться к Папе Римскому Франциску в вопросе урегулирования конфликта.
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.