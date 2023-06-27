В Ватикане анонсировали визит посланника Папы Римского в Москву 28 июня

В Ватикане сообщили, что посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 28—29 июня посетит с визитом Москву.

«28 и 29 июня 2023 года Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископальной конференции, в сопровождении чиновника Государственного секретариата посетит Москву в качестве посланника Папы Франциска», — говорится в сообщении пресс-службы печати Святого престола.

Целью визита в Ватикане назвали поощрение жестов человечности, которые могут помочь разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения мира.

Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Экс-сотрудник Госдепа США Энн Райт в интервью il Fatto Quotidiano посоветовала Зеленскому прислушаться к Папе Римскому Франциску в вопросе урегулирования конфликта.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.