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В Ватикане анонсировали визит посланника Папы Римского в Москву 28 июня

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В Ватикане сообщили, что посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи 28—29 июня посетит с визитом Москву.
В Ватикане анонсировали визит посланника Папы Римского в Москву 28 июня
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  • © Buena Vista Images

«28 и 29 июня 2023 года Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископальной конференции, в сопровождении чиновника Государственного секретариата посетит Москву в качестве посланника Папы Франциска», — говорится в сообщении пресс-службы печати Святого престола.

Целью визита в Ватикане назвали поощрение жестов человечности, которые могут помочь разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения мира.

Маттео Дзуппи ранее посетил Киев в качестве посланника Папы Римского по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Экс-сотрудник Госдепа США Энн Райт в интервью il Fatto Quotidiano посоветовала Зеленскому прислушаться к Папе Римскому Франциску в вопросе урегулирования конфликта.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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