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Минобороны Литвы предложило подумать, как вернуть уехавших мужчин на Украину

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Литве нужно подумать над тем, как помочь Украине вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста, считает литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.
Минобороны Литвы предложило подумать, как вернуть уехавших мужчин на Украину
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Направление правильное... В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно», — цитирует его Delfi.

Министр добавил, что никто не будет собирать таких мужчин и отвозить их на Украину, однако этих людей можно ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу и документах. Такие же меры предлагаются и в Польше, отметил Кашюнас.

«Так что давайте подождём и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдёт и для Литвы», — сказал глава Минобороны республики.

О том, что Варшава готова помочь Киеву вернуть на Украину мужчин призывного возраста, ранее рассказал глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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