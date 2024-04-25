Минобороны Литвы предложило подумать, как вернуть уехавших мужчин на Украину

Литве нужно подумать над тем, как помочь Украине вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста, считает литовский министр обороны Лауринас Кащюнас.

«Направление правильное... В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно», — цитирует его Delfi.

Министр добавил, что никто не будет собирать таких мужчин и отвозить их на Украину, однако этих людей можно ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу и документах. Такие же меры предлагаются и в Польше, отметил Кашюнас.

«Так что давайте подождём и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдёт и для Литвы», — сказал глава Минобороны республики.

О том, что Варшава готова помочь Киеву вернуть на Украину мужчин призывного возраста, ранее рассказал глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.