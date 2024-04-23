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Кулеба: уклонисты не смогут получать консульские услуги за границей

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
Кулеба: уклонисты не смогут получать консульские услуги за границей
  • AP

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной, поэтому он принял это решение.

Кулеба уточнил, что Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время предоставит разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях за рубежом.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в базах данных полиции — данные о сотнях тысяч уклонистов от армии.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что порядка десяти мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день.

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