Кулеба: уклонисты не смогут получать консульские услуги за границей

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной, поэтому он принял это решение.

Кулеба уточнил, что Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время предоставит разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях за рубежом.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в базах данных полиции — данные о сотнях тысяч уклонистов от армии.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что порядка десяти мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день.