Кулеба: уклонисты не смогут получать консульские услуги за границей
- AP
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
По его словам, пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной, поэтому он принял это решение.
Кулеба уточнил, что Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время предоставит разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях за рубежом.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в базах данных полиции — данные о сотнях тысяч уклонистов от армии.
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что порядка десяти мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день.