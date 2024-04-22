До десяти украинских уклонистов в сутки хотят уехать по поддельным документам
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Киеве сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, обвинили украинцев в том, что умершим гражданам страны отправляют повестки.