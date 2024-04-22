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До десяти украинских уклонистов в сутки хотят уехать по поддельным документам

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Порядка десяти мужчин пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам каждый день.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Киеве сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, обвинили украинцев в том, что умершим гражданам страны отправляют повестки.

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