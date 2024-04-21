RT в Telegram
Подпишись

В Киеве военные обвинили украинцев в рассылке повесток умершим

Короткая ссылка
В Киеве сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, обвинили украинцев в том, что умершим гражданам страны отправляют повестки.

Как говорится в соцсетях ТЦК, украинцы сами виноваты в том, что происходят рассылки повесток в отношении умерших граждан. Военные отметили, что причина такой ситуации заключается в том, что люди не обновляют свои данные в ТЦК.

«В сети интернет распространилась информация о повестке, которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе Киева. Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — цитирует заявление ТЦК ТАСС.

По данным агентства, история с рассылкой мёртвым стала публичной после того, как украинские издания рассказали о попытке вручить повестку по адресу, где проживал умерший в 2023 году спортивный журналист Артём Франков.

Ранее группа людей напала на сотрудника ТЦК в Черновицкой области. Сотруднику пришлось применить табельное оружие, чтобы защититься от нападавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить