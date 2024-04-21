В Киеве военные обвинили украинцев в рассылке повесток умершим

В Киеве сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, обвинили украинцев в том, что умершим гражданам страны отправляют повестки.

Как говорится в соцсетях ТЦК, украинцы сами виноваты в том, что происходят рассылки повесток в отношении умерших граждан. Военные отметили, что причина такой ситуации заключается в том, что люди не обновляют свои данные в ТЦК.

«В сети интернет распространилась информация о повестке, которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе Киева. Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — цитирует заявление ТЦК ТАСС.

По данным агентства, история с рассылкой мёртвым стала публичной после того, как украинские издания рассказали о попытке вручить повестку по адресу, где проживал умерший в 2023 году спортивный журналист Артём Франков.

Ранее группа людей напала на сотрудника ТЦК в Черновицкой области. Сотруднику пришлось применить табельное оружие, чтобы защититься от нападавших.