Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине
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В местном ТЦК пояснили, что сотруднику угрожали возле села Черногузы, когда он проводил «мероприятия оповещения» — выдавал повестки или уточнял данные мужчин.
Толпа заблокировала авто военкома. Из-за чего произошёл конфликт — не сообщается. В настоящий момент ведётся расследование инцидента.
Обошлось без пострадавших. Местные СМИ опубликовали видео, предположительно, этого инцидента.
Стычки с сотрудниками военкоматов на Украине — частое явление. Ранее в Никополе у ТЦК отбили мужчину, которого пытались увезти силой.