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Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине

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Сотруднику украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.
Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине
  • Gettyimages.ru

В местном ТЦК пояснили, что сотруднику угрожали возле села Черногузы, когда он проводил «мероприятия оповещения» — выдавал повестки или уточнял данные мужчин.

Толпа заблокировала авто военкома. Из-за чего произошёл конфликт — не сообщается. В настоящий момент ведётся расследование инцидента.

Обошлось без пострадавших. Местные СМИ опубликовали видео, предположительно, этого инцидента.

Стычки с сотрудниками военкоматов на Украине — частое явление. Ранее в Никополе у ТЦК отбили мужчину, которого пытались увезти силой.

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