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В МВД Украины заявили, что в базе данных полиции — сотни тысяч уклонистов

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В базах данных полиции — данные о сотнях тысяч уклонистов от армии, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей», — цитирует его УНИАН.

Клименко напомнил, что повестку должен вручать только работник военкомата.

Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что на Украине около 1 млн уклонистов.

Украинский кабмин ранее предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

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