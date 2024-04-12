В МВД Украины заявили, что в базе данных полиции — сотни тысяч уклонистов
«В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей», — цитирует его УНИАН.
Клименко напомнил, что повестку должен вручать только работник военкомата.
Также депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что на Украине около 1 млн уклонистов.
Украинский кабмин ранее предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в территориальных центрах комплектования (ТЦК).