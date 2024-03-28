Депутат Рады заявил об около миллионе уклонистов на Украине
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Если в Ивано-Франковской области 40 тыс. уклонистов (как заявляется в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки), то по всей Украине их под миллион», — написал он.
По его словам, динамика прироста уклонистов в той же Ивано-Франковской области — «+10% с начала года, т.е. +/- 100 тыс. по стране за три месяца».
Ранее начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднарь заявил, что в Ивано-Франковской области в розыске находятся почти 40 тыс. уклонистов.