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Депутат Рады заявил об около миллионе уклонистов на Украине

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что число уклонистов в стране выросло с начала года примерно на 100 тыс., достигнув порядка 1 млн.
Депутат Рады заявил об около миллионе уклонистов на Украине
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Если в Ивано-Франковской области 40 тыс. уклонистов (как заявляется в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки), то по всей Украине их под миллион», — написал он.

По его словам, динамика прироста уклонистов в той же Ивано-Франковской области — «+10% с начала года, т.е. +/- 100 тыс. по стране за три месяца».

Ранее начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднарь заявил, что в Ивано-Франковской области в розыске находятся почти 40 тыс. уклонистов.

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