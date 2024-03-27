Почти 40 тысяч уклонистов разыскивают в Ивано-Франковской области Украины

В Ивано-Франковской области в розыске находятся почти 40 тыс. уклонистов, сообщил изданию «Западный курьер» начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднарь.

По словам Боднаря, полиция имеет право принудительно доставлять в военкоматы тех, кто числится в базе «Оберег».

«Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли ещё три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске», — сказал чиновник.

Американский сенатор Линдси Грэм ранее призвал Украину снизить призывной возраст, чтобы в строю оказалось больше людей.

С подобным призывом выступил и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. По его словам, Украине нужно провести дополнительную мобилизацию.

Ранее в Генштабе ВСУ представили данные, согласно которым более 50% сотрудников военкоматов на Украине не участвовали в боевых действиях.