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Глава военкома НАТО Бауэр: Украине нужна дополнительная мобилизация

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Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине нужно провести дополнительную мобилизацию.
Глава военкома НАТО Бауэр: Украине нужна дополнительная мобилизация
  • Gettyimages.ru

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.

Его слова приводит издание СТРАНА.UA.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете нет средств на проведение мобилизации.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину снизить призывной возраст, чтобы в строю оказалось больше людей.

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