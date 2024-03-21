Глава военкома НАТО Бауэр: Украине нужна дополнительная мобилизация
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«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал он, выступая на форуме по безопасности в Киеве.
Его слова приводит издание СТРАНА.UA.
Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском бюджете нет средств на проведение мобилизации.
Американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину снизить призывной возраст, чтобы в строю оказалось больше людей.