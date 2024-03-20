«Нужно больше людей в строю»: в сенате США призвали Украину снизить призывной возраст

Украине необходимо снизить призывной возраст. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм по итогам визита в Киев. В ходе встречи с Зеленским он также отметил, что для Вашингтона было бы предпочтительнее выделить Киеву новую помощь не безвозмездно, а в виде беспроцентного кредита. В свою очередь, сенатор Джек Рид назвал нынешнюю систему призыва на Украине с 27 лет «необычной» и призвал конгресс решить вопрос с выделением пакета помощи Киеву. По его словам, это позволит ВСУ провести в 2025 году новое наступление. Как отмечают аналитики, подобные заявления свидетельствуют о том, что Вашингтон заинтересован в затягивании конфликта.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Киев отказаться от возрастных ограничений при мобилизации, сообщает The Washington Post.

Кроме того, политик усомнился в целесообразности освобождения от участия в боевых действиях мужчин моложе 27 лет.

«Надеюсь, что те, кто подлежит службе в украинской армии, в неё вступят. Я не могу поверить в то, что она с 27 лет, — сказал Грэм журналистам. — Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить — и не с 25 или 27 лет».

Сенатор добавил, что Украине «нужно больше людей в строю».

Подобные заявления Грэма прозвучали на фоне публикаций в американских СМИ о пустеющих сёлах на Украине, все мужчины из которых были мобилизованы или скрываются.

The Washington Post, в частности, пишет, что сотрудники военкоматов небольших населённых пунктов на западе Украины «хватают всех, кого могут», прямо на улицах. В качестве примера издание приводит ситуацию в селе Маков, где практически не осталось мужчин призывного возраста, а те, кто всё-таки не уехал, живут в страхе, опасаясь, что в любой момент могут попасть на фронт.

Сенатор Линдси Грэм встретился с Владимиром Зеленским

AFP

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В ходе визита в Киев Грэм также высказался о предоставлении Киеву помощи. Ранее политик выступил против предложенного Белым домом финансового транша Украине в размере $60 млрд. На встрече с Зеленским сенатор пояснил, что для Вашингтона было бы целесообразней предоставить Украине кредит.

«Во время моей встречи с Зеленским я проинформировал его, что, учитывая кризис на южной границе Соединённых Штатов и наш огромный госдолг, идея Трампа превратить помощь от Соединённых Штатов в беспроцентный заём с возможностью отказа от взыскания — это самый вероятный дальнейший шаг», — написал он в X.

Ранее Грэм также отмечал, что, поскольку на Украине находятся богатые залежи минеральных ресурсов, то в будущем Киев сможет попытаться расплатиться с Вашингтоном.

«Этот кредит будет условно-безвозвратным и беспроцентным. На Украине тонны минералов. Встанете на ноги — попытайтесь вернуть нам деньги», — сказал он в эфире NBC.

«Ещё одна наступательная операция»

Одновременно с Грэмом по поводу правил призыва на Украине высказался председатель комитета по делам вооружённых сил сената Джек Рид. На онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group) политик, в частности, назвал «необычным» практикуемый на Украине призыв с 27 лет и посетовал, что средний возраст украинских военных достигает 43 лет.

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«В 43 (года. — RT) ты не особо проворный», — отметил он.

Рид также в очередной раз призвал конгресс выделить новый пакет помощи Украине.

«Самое важное из того, что мы можем сделать и что требуется им, — это принять законопроект о выделении дополнительной помощи, возобновить непрерывные поставки боекомплектов. Тогда, я думаю, они весь оставшийся год будут медленно оттеснять российскую сторону», — заявил политик.

По мнению Рида, продолжение финансирования Украины позволит киевскому режиму в следующем году провести новую наступательную операцию.

«В следующем, 2025 году должна быть ещё одна наступательная операция, благодаря которой, надо надеяться, они достигнут того, что смогут наносить удары по всему Крыму, — заявил Рид. — Это значительно усложнит положение российской стороны и, будем надеяться, заставит её сесть за стол (переговоров. — RT)».

Помощь задерживается

Напомним, конгресс США до сих пор не смог договориться о выделении Киеву нового транша помощи. В феврале сенат одобрил выделение из бюджета $95 млрд, из которых $60,1 млрд предназначено Украине, а $14,1 млрд — Израилю. Ещё $4,8 млрд пойдёт на сдерживание Китая и спонсирование региональных партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня. Однако подконтрольная Республиканской партии палата представителей до сих пор не вынесла на голосование этот законопроект.

Сначала республиканцы отказывались рассматривать этот вопрос в отрыве от решения проблемы миграционного кризиса на южной границе США. Однако сейчас риторика партии несколько изменилась. Спикер палаты представителей Майк Джонсон теперь предлагает вместо безвозмездной помощи предоставить Украине заём.

Спикер Майк Джонсон

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Джонсон также предложил обсудить возможность принятия законопроекта, который разрешит конфисковать российские суверенные активы и вложить доходы от ликвидированной собственности в фонд поддержки Украины.

Идею предоставить Украине деньги в долг поддерживает и Дональд Трамп, который на данный момент является кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах президента.

На фоне промедления с выделением помощи Украине американские СМИ бьют тревогу по поводу нехватки у ВСУ боеприпасов. Так, The New York Times пишет, что киевскому режиму хватит нынешних запасов на несколько недель, возможно, месяцев. В долгосрочной перспективе уменьшение поддержки со стороны США, скорее всего, вынудит Украину уступить территории, считает издание.

Между тем часть экспертного сообщества в США полагает, что новые финансовые транши Украине уже не смогут помочь ВСУ. Например, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что любые попытки Запада помочь Киеву «не будут иметь никакого значения». Единственное, что теперь зависит от Украины, — это сколько территории она ещё потеряет, сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Затягивают кризис»

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков отмечает, что заявления Грэма о необходимости расширения мобилизации звучат «на грани циничности». Политолог не исключил, что эти призывы могут быть также связаны с недавними заявлениями Парижа об отправке войск на Украину.

«Призывы расширить мобилизацию можно также рассматривать в контексте заявлений Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Вашингтон может намекать Киеву, что на такой вариант рассчитывать не стоит и необходимо изыскивать собственные резервы и ресурсы», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

При этом эксперты усомнились в том, что Киев сможет вернуть заём, который предлагают выделить республиканцы.

Киев

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«Украина — это страна-банкрот. Если до сих пор факт банкротства не зафиксирован, это только благодаря тем остаткам экономической помощи, которые до недавних пор Украина получала от США и Евросоюза. Но рано или поздно этот финансовый поток прекратится, и тогда выяснится, что расходы украинского бюджета примерно в два раза превышают доходы», — отметил в комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Сергей Ермаков считает, что выделение кредита ещё «больше привяжет» Украину к США.

«Платить им придётся, но весь долг, конечно, они не отдадут. Он на них будет висеть, зависимость Украины от США возрастёт. Это означает, что Киев должен будет всегда идти американцам на уступки», — говорит эксперт.

По словам аналитика, заявления Грэма и Рида свидетельствуют о том, что США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине.

«Они затягивают кризис, стараются держать этот конфликт в постоянном напряжении», — полагает политолог.

Однако Владимир Батюк констатирует, что хотя Вашингтон и заинтересован в затягивании противостояния, но «бесконечно» тратить деньги на Киев США всё же не смогут.

«США заинтересованы в том, чтобы конфликт как можно дольше затягивался, но нужно понимать, что у Штатов есть и другие внешнеполитические задачи и вызовы. Гораздо более серьёзной угрозой американцы считают Китай и ситуацию вокруг Тайваня. В условиях, когда в США существуют проблемы с бюджетом и госдолгом, Вашингтон вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме, не может, не считаясь ни с чем, тратить деньги на Украину», — резюмировал специалист.



