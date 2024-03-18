Нисходящий тренд: как французы отреагировали на заявления Макрона об отправке войск на Украину

Слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину могут быть попыткой отвлечь внимание общества от внутренних проблем. Об этом заявил Владимир Путин. Между тем социологическая служба IFOP свидетельствует о снижении рейтингов Макрона и недовольстве французского общества, вызванных его заявлениями об Украине. Как констатируют аналитики, воинственная позиция Макрона не нашла широкой поддержки ни в НАТО, ни во Франции.

Президент России Владимир Путин полагает, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину могут быть попыткой отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

«Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой — это известный во всём мире и часто применяемый приём», — сказал глава государства в рамках пресс-подхода.

Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли прямой конфликт России и НАТО на фоне заявлений Макрона, Владимир Путин не исключил такого варианта развития событий. Вместе с тем президент подчеркнул, что это поставило бы мир на грань третьей мировой войны.

«Я думаю, что всё возможно в современном мире. Но я уже говорил (и это понятно для всех): это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

При этом глава государства напомнил, что военнослужащие стран НАТО де-факто уже находятся на Украине.

«Вооружённые военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет — прежде всего для них. Потому что они погибают, и в большом количестве», — сказал президент России.

Последний срок Макрона

Напомним, ранее президент Франции высказался о возможной отправке французских войск на Украину. В одном из последних заявлений на эту тему глава Пятой республики отметил, что Франция «никогда не перейдёт в наступление и не возьмёт инициативу на себя». В то же время он добавил, что «не стоит исключать никаких вариантов».

Если Макрон действительно такой риторикой пытался улучшить свой рейтинг, то он добился обратных результатов. Согласно итогам опроса IFOP, за последний месяц уровень его поддержки снизился. Так, работой Макрона недовольны 72% французов и лишь 28% удовлетворены. В феврале недовольство политикой президента Франции было на 1 п. п. ниже.

Эммануэль Макрон

AP

© Ebrahim Noroozi

Как указано в релизе социологической службы, в марте Макрон также столкнулся с увеличением на 4 п. п. доли «очень недовольных» граждан страны. Помимо этого, в IFOP подчеркнули, что «значимым событием этого месяца стало крайне резкое недовольство высказываниями Эммануэля Макрона по вопросу об отправке войск на Украину».

По мнению директора Центра европейской информации, доцента МГИМО МИД России Николая Топорнина, в целом высокий антирейтинг Макрона объясняется внутренними проблемами Франции.

«Французы относятся к Макрону негативно из-за пенсионной реформы, неудачных социальных реформ. Однако эти рейтинги уже ни на что не влияют, так как для него это последний срок на посту президента», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Стоит отметить, что снижение рейтинга наблюдается также и у французского премьер-министра Габриэля Атталя, который был назначен на этот пост два месяца назад. По данным IFOP, 55% французов недовольны работой премьера, удовлетворены его действиями 45%. В феврале эти показатели составляли 52% и 48% соответственно.

Раскол в НАТО

Как констатировала в эфире телеканала France 5 политический обозреватель Армель Шаррьер, агрессивные заявления Макрона вызвали у французов обеспокоенность — граждане страны стали задаваться вопросом: не придётся ли им отправлять своих детей на Украину?

По её словам, отправка солдат на Украину будет означать прямое столкновение французской армии с ВС РФ и повысит риск развязывания войны между двумя ядерными державами.

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При этом Шаррьер усомнилась, что Франция сегодня готова пойти на такой шаг. По её убеждению, если бы французский президент действительно решился отправить на Украину войска, он не говорил бы об этом открыто.

«Позиция Франции сегодня — это чрезвычайно воинственная, решительная позиция. Но проблема в том, что должна быть возможность подкрепить её действиями», — подчёркивает Шаррьер.

В этом контексте французский политолог обратила внимание на экономические проблемы Европы и неспособность оборонной промышленности ЕС возобновить производство для обеспечения Украины снарядами. На этом фоне Россия, по её словам, является стойким и решительным государством, чья система управления выглядит сегодня эффективнее европейской. В этих условиях Запад допустил ошибку, исключив с самого начала возможность победы Москвы, указала Шаррьер.

Координатор левой партии «Неподчинившаяся Франция» Мануэль Бомпар полагает, что позиция Макрона внесла раскол в НАТО, так как целый ряд государств альянса заявили об отсутствии у них намерения отправлять свои войска на территорию Украины. В этой связи Бомпар назвал высказывания французского лидера безответственными и контрпродуктивными.

«Поиск внешнего врага идёт по радикальному сценарию»

По мнению аналитиков, заявления Макрона об отправке войск на Украину действительно могли быть попыткой отвлечь внимание населения Франции от внутренних проблем.

«Отчасти согласен с такой оценкой. Внутренняя ситуация во Франции сейчас очень тяжёлая, поэтому поиск внешнего врага там идёт по радикальному сценарию», — заявил в беседе с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Протесты французских фермеров

AP

© Thomas Padilla

В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин считает, что эта цель всё же была не главной для Макрона, когда он принимал решение вбросить в информационное пространство тему ввода войск.

«Я не думаю, что отвлечь внимание было главной целью, но, наверное, это тоже Макроном учитывалось. В целом он стремится формировать свою (внешнеполитическую. — RT) повестку, продвигать свои нарративы. Этим он и занят», — отметил Козюлин в разговоре с RT.

Аналитик также констатировал, что подобная риторика не находит понимания во французском обществе.

«Инициативы Макрона вызывают недовольство как в НАТО, так и во французском обществе. Макрон вообще проводит непоследовательную политику: одно время он взывал к переговорам с Москвой, а сейчас занял воинственную позицию», — говорит Вадим Козюлин.

Схожей точки зрения придерживается и Дмитрий Евстафьев. По его мнению, французы не готовы напрямую втягиваться в конфликт на Украине.

«Идеи Макрона сопряжены с большими рисками. Французское общество поняло, что это не только пропаганда, что режим Макрона предпринимает пошаговые действия по вовлечению Франции в конфликт на Украине. Это развернуло французское общество против него», — считает политолог.

Аналитики полагают, что на фоне подобной риторики Макрон вряд ли сможет принять участие в дипломатическом урегулировании на Украине.

«Теоретически включение Макрона в некий миротворческий процесс было возможным. Однако ключевое слово здесь — «было». Макрон слишком агрессивно и явно обозначил свою антироссийскую позицию и намерение победить Россию. Для него точка невозврата пройдена», — резюмировал Дмитрий Евстафьев.