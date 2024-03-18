Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск на Украину оказал услугу Путину
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, результат, который был получен, прямо противоположный, так как почти все государства ЕС и НАТО сказали, что не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины.
Бомпар отметил, что если есть кто-то, кто оказал президенту России Владимиру Путину огромную услугу, то это Макрон, поскольку он продемонстрировал раскол в Евросоюзе и в НАТО по этому вопросу.
Ранее Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже.
В Telegraph отметили, что французский лидер сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции.
При этом в воскресенье Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации вокруг Франции ещё не всё потеряно — она могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании на Украине.