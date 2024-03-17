RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: Макрон сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции

Короткая ссылка
Смена тона высказываний французского президента Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в Европейском союзе.
Telegraph: Макрон сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции
  • AP

Об этом пишет газета The Telegraph.

Как отмечает издание, Макрон превратился из «голубя в ястреба», на что его подтолкнули внутриполитические причины, в частности, соперничество между Францией и Германией.

По данным источника газеты, ФРГ якобы нарушила джентльменское соглашение между Берлином и Парижем, на которое опиралось сотрудничество двух стран.

Согласно этому соглашению, пишет газета, Германия должна играть роль экономического лидера Европы, а Франция — стратегического.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — резюмировал автор.

Ранее Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить