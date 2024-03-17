Telegraph: Макрон сменил тон по Украине ради возвращения престижа Франции
- AP
Об этом пишет газета The Telegraph.
Как отмечает издание, Макрон превратился из «голубя в ястреба», на что его подтолкнули внутриполитические причины, в частности, соперничество между Францией и Германией.
По данным источника газеты, ФРГ якобы нарушила джентльменское соглашение между Берлином и Парижем, на которое опиралось сотрудничество двух стран.
Согласно этому соглашению, пишет газета, Германия должна играть роль экономического лидера Европы, а Франция — стратегического.
«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — резюмировал автор.
Ранее Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.