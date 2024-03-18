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Путин: Франция ещё может сыграть свою роль в достижении мира на Украине

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В ситуации вокруг Франции ещё не всё потеряно — она ещё могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании на Украине, сказал президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в своём избирательном штабе в Гостином Дворе.

«Хотелось бы, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведёт к усугублению конфликта, к его обострению... а наоборот. Речь идёт и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Не всё ещё потеряно», — сказал глава государства.

Газета The Telegraph ранее предположила, что смена тона высказываний французского президента Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в Европейском союзе.

В частности, Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

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