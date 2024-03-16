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Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже

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Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, будет ли Париж требовать от Москвы прекращения боевых действий на время летних Олимпийских игр.

«Да, мы их попросим», — заявил Макрон в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Олимпиада-2024 в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

8 декабря 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.

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