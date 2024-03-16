Макрон заявил, что предложит прекращение огня на Украине на время Олимпиады в Париже
«Да, мы их попросим», — заявил Макрон в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
Олимпиада-2024 в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.
8 декабря 2023 года стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска россиян к Олимпиаде в Париже.