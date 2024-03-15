МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет менять критерии допуска россиян до Игр в Париже.

«Все принципы были установлены 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее страны Балтии выступили против участия россиян в церемонии открытия ОИ-2024.